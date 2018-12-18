İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi 1 yaşında

Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (KUŞAKK) birinci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (KUŞAKK) birinci kuruluş yıl dönümü kutlandı.


KUŞAKK üyelerinin katıldığı kutlamada konuşan KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, Kuşadalı kadınların Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde üretkenleştiğini belirterek kendilerine verdikleri büyük destekten dolayı Kuşadası Belediyesi ve Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde KUŞAKK faaliyetlerinin çeşitleneceğini belirten Atınç, bir yıldır kooperatife emek veren tüm kadınlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.