Kuşadası kapalı pazar yerinin sorunları giderildi

Esnaf ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş alanı oluşturmak amacıyla Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar yerinde Kuşadası Belediyesi öncülüğünde başlatılan tadilat işleri tamamlandı.

Başkan Ömer Günel, pazar yerini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki kapalı pazar yerlerinin şartlarını iyileştirmek için geçtiğimiz günlerde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Kuşadası Belediyesi yöneticileri ilk olarak Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunarak eksikleri tespit etti. Ardından harekete geçen ekiplerce pazar yerinin iç ve dış cephesi boyandı. Havalandırma ve yağmur suyu drenaj sisteminde de iyileştirme yapılan kapalı pazar yerinde bozuk olan asansör yeniden çalışır hale getirildi. Ayrıca mescit ve tuvaletlerin de eskiyen yüzeyleri değiştirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kapalı Pazar Yeri esnafını ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ve Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Emre Fazlılar'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Ömer Günel, yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ömer Günel, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Çalışmalar esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kapalı Pazar Yerinde 10 yıldır esnaflık yaptığını belirten Fırat Turan, “Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel her zaman esnafın yanında yer alıyor. Pazarcı esnafının şartlarını iyileştirmek için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Başkanımıza tüm esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.