Kuşadası Kaymakamı Yücel depremzedeler ile bir araya geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından Aydın'ın Kuşadası'na yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 35 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar da bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirilen depremzedeler ilçedeki farklı yurtlara yerleştirildi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, ilçe emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile birlikte ilçedeki yurtlarda konaklayan depremzedeleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Depremzede vatandaşlar ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yücel ve beraberindekiler çocuklar ile de yakından ilgilendi.