Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel beraberinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz ile birlikte yılbaşı münasebetiyle ilçede asayişi kontrol altında tutan Kuşadası, Güzelçamlı, Davutlar ve çevresinde bulunan polis kontrol noktalarında görev başında bulunan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Polis kontrol noktalarında görev yapan polisler ile sohbet edip çaylarını içen Kaymakam Saadettin Yücel, 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İlçede yeni yıl dolayısıyla bir takım asayiş önlemlerinin alındığını belirten Yücel, "Güzel ilçemiz ve çevresinde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve halkımızın güven içerisinde rahat bir yılbaşı gecesi geçirmesi için ben ve mesai arkadaşlarım görev başındayız. Jandarma komutanım ve Emniyet müdürüm ile beraber mesai arkadaşlarımızın yeni yılları kutlamak için bütün noktaları dolaşacağız. Ben buradan tüm halkımızın yeni yıllarını kutlar, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.