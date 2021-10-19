Kuşadası kent meydanına kavuşuyor

Kuşadası'nı modern ve estetik bir kent meydanına kavuşturma konusunda kararlı olduklarını ifade eden Başkan Günel, projenin kente büyük değer katacağına dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim vaatleri arasında yer alan Kent Meydanı projesi için harekete geçti. Mevcut belediye hizmet binasının Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tariş arazisinde yapımı sürdürülmekte olan kültür merkezi binasına taşınmasının ardından başlayacak olan kent meydanı projesinin detayları ile ilgili olarak bölge esnafını bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenleyen Başkan Ömer Günel, hiç kimsenin mağdur olmaması için gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

"İlk kazma Aralık'ta vurulacak"

Kent meydanı projesi için ilk kazmanın Aralık ayında vurulacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, mevcut belediye hizmet binasının ve civardaki diğer yapıların yıkılmasının ardından yapım ve düzenleme çalışmalarının başlayacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl belediyeye ait tüm taşınmazlara ilişkin kiralama ihalesine gidildiğini ancak kent meydanı projesinin uygulanacağı alanda bulunan taşınmazların kapsam dışında tutulduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, projeden 2 yıldır haberdar olan bölge esnafının 30 Ocak tarihine kadar işyerlerini tahliye etmesi gerektiğini hatırlattı.

"Tutmayacağımız sözü vermeyiz"

Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Başkan Günel, “Bugüne kadar tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Verdiğimiz tüm sözleri de adım adım yerine getiriyoruz. ‘Kuşadası'na bir kent meydanı kazandıracağız' dedik. Kazandıracağız. Başkaları düşünür, biz yaparız. Kuşadası yıllardır hizmete aç. Yıllardır bulunulan vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmemiş. Bu nedenle Kuşadası bütün turizm kentlerinin gerisinde kaldı. Kentimizin marka değeri ne kadar artarsa sizin de kazancınız o kadar artar. Bu nedenle pandemi döneminde sizler için turistik çarşılarımızı yeniledik. Geçen hafta da limanımız açıldı. Önümüzdeki sezonda kruvaziyer turizmi tekrar eski canlılığına kavuşacak ve ziyaretçilerimizi yenilenmiş, modern, estetik bir turizm kenti olarak karşılayacağız. Bizler, esnafımız daha çok gelir elde etsin diye kentimize bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

"Esnafı mağdur etmeyeceğiz"

Kent Meydanı projesinin Kuşadası'na büyük bir değer katacağını ifade eden Başkan Günel, “Belediye taşınmazlarını tahliye edecek esnafa yetki ve imkanlarımız dahilinde yardımcı olacağız. Hiçbir esnafı mağdur etmeyeceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafa ne kadar destek olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Başka belediyeler esnafın borcunu ötelerken, biz olduğu gibi sildik. Türkiye'de kiracısının borcunu silen tek belediye olduk. Belediye hizmet kompleksini şu an otogar olarak kullandığımız alana yapacağız. Hükümet konağının da içerisinde olmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Kent meydanı projesinin Kuşadası'nın en önemli sorunlarından olan otopark sorununu da ortadan kaldıracağını ifade eden Günel, “Kent Meydanı projemiz Trafik Sakinleştirme projemizin de tamamlayıcı adımı olacak” dedi.

Toplantı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in projeyle ilgili esnaftan gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.