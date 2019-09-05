Kuşadası 'Kitap ve İmza Günleri' devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Atatürk Meydanı'nda devam eden Kitap Günleri'nin dördüncü günü konukları yazar ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, yazar Ali Rıza Türker ve yazar Tufan Türenç oldu. Kitap Günleri'ni dördüncü gününü çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Başkan Yardımcıları ziyaret etti.

Kuşadası Atatürk Meydanı'nda 1 Eylül'de başlayan Kitap Günleri, gazeteci-yazar Emre Kongar ile yazar Cezmi Ersöz'ün ardından Ali Rıza Türker, İbrahim Kaboğlu ve Tufan Türenç'i ağırladı. Okurları için kitaplarını imzalayan ünlü yazarlar Ali Rıza Türker, İbrahim Kaboğlu ve Tufan Türenç'e Kuşadalı edebiyatseverler büyük ilgi gösterdi. Kitap Günleri'nin dördüncü gününe katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, imza stantlarını ziyaret ederek yazarlar Ali Rıza Türker, İbrahim Kaboğlu ve Tufan Türenç'e katılımlarından teşekkür etti.

8 Eylül tarihine kadar Atatürk Meydanı'nda sürecek olan Kitap Günleri kapsamında 5 Eylül'de Fikri Sağlar, 6 Eylül'de Cüneyt Akman ve Murat Ağırel, 7 Eylül'de Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Şükrü Erbaş, Mustafa Balbay, Suat Suna, Timur Soykan, 8 Eylül'de ise İbrahim Özbay, Ese Katrancı, İhsan Eliaçık, Toygun Atilla, Hakkı Gümüştaş, Kemal Kocabaş, Erkan Sevinç ve Bilal Sami Gökdemir okurları ile buluşacak.