Kuşadası kıyıları artık daha temiz

Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı'na ait deniz yüzeyi temizleme aracı hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi'nin kendi imkânlarıyla ürettiği araç, bundan böyle sürekli hizmet verecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hizmete alınan deniz yüzeyi atık temizleme aracı için teşekkür etti.

Denizlerin geleceğin en önemli unsuru olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı, Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı'nı aktif olarak hizmete sokmuştur. Her gün Kuşadası kıyılarını temizleyecek olan araç, önceki yıllarda sezonluk olarak kiralanıyordu. Rutin temizliğin dışında, vatandaşların şikayetlerine göre Kuşadası'nın tüm kıyılarına hizmet verecek olan aracın piyasa değeri 150 bin ile 1 milyon Türk Lirası arasında değişiyor. Bu gün sabah vatandaşlardan gelen ihbarı Denizcilik Daire Başkanımız Barış Tarım'a ilettik. İhbarımız anında değerlendirilerek denize açılan aracımız ihbar edilen bölgedeki plastik ve diğer evsel atıkları topladı. Aracımız ihbarların dışında da rutin olarak devriye gezerek atıkları toplayacak. Tabi bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ile üretilen aracın muadillerini aratmayacak kalitede üretilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz” dedi.