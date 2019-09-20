Kuşadası kıyılarında temizlik

Etkinlik süresince, Kuşadası sahilinde bulunan Engelsiz Plajdan başlayarak, Atatürk Meydanı'na kadar olan alandaki atıklar toplandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, belediye ve diğer kurumların çalışanlarıyla beraber çalışarak sahilleri temizlediği etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve birim amirleri de katıldı.

Yaklaşık bir saat süren temizliğin sonunda 100 kilogramı plastik, 50 kilogramı kağıt, 69 kilogramı metal, cam, pil gibi çeşitli atıklar olmak üzere toplam 219 kilogram atık toplandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende öğrenciler hep bir ağızdan “Deniz varsa hayat var”, “Yaşasın deniz, deniz yaşasın” gibi sloganlarla deniz temizliğinin önemine vurgu yaptı.