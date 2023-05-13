Kuşadası KOM ekiplerinden büyük operasyon

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde KOM ekipleri düzenledikleri operasyonda iddiaya göre ticari iş karşılığında komisyon üzerine anlaştıkları bir şahıstan, anlaşmanın şartlarını yerine getirmeden 30 bin Euro para isteyen ve şahsın otomobilini noter üzerinde zorla alındığını tespit eden ekipler, sekiz şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen sekiz şüpheliden altısı tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, emniyete giderek kendisinin arabasının zorla alındığı ifadesini veren E.B., şüphelilerden şikayetçi oldu. Aralarında bir ticari iş olduğunu ifade eden E.B., konuştukları ticari işin olmadığını fakat karşı tarafın kendisinden yine de 30 bin Euro para talep ettiklerini ve tehdit ettiklerini beyan etti. Kuşadası'na gelen kişiler E.B.‘yi Kuşadası'nda bir notere götürerek arabasını zorla aldı. Noterden çıkan kişiler E.B.'den ayrıca 30 bin Euro para istedi. Emniyete giderek tehdit edildiğini beyan eden E.B., tüm şüphelilerden şikayetçi oldu. Emniyetteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Parayı almaya gelen sekiz şüpheli Kaçakçılık ve Organize ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6.35 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından K.B., ve A.E.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.B., A.Z., Ö.A.C., A.U., U.C., ve C.Ö., isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.