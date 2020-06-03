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Kuşadası köpek evine uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Kuşadası’nda narkotik ekipleri köpek evine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Kuşadası'nda narkotik ekipleri köpek evine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 7 kök Hint keneviri ele geçirilirken, bir belediye personeli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi(Köpek evi) ve çalışanlarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından narkotik ekipleri önceki gün köpek evine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu köpek evi içerisindeki bir tarlada ekili halde 7 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili köpek evinde çalışan belediye personeli A.S.'de gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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