Kuşadası Körfezi yeni türlere ev sahipliği yapmaya başladı

Biyoçeşitlilik açısından zengin türlerin yaşadığı Aydın Kuşadası Körfezi'nde, yeni canlı türleri görülmeye başlandı.

Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin türlerin görüldüğü Kuşadası Körfezi'nde, Akdeniz Foku (Monachus monachus), Yunus, Caretta caretta (İribaş Deniz Kaplumbağası), Chelonia mydas (Yeşil Deniz Kaplumbağası) gibi tehlike altında olan canlıların yanı sıra, son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle farklı türlere de ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, körfezde yabancı türlerin çoğaldığını belirterek, “Kıyılarımızda pek rastlanmayan boyutlardaki dev kalamarlar, balon balıkları gibi yabancı türlerin çoğaldığı gözlenmektedir. Akdeniz'den Ege'ye doğru daha birçok türün geleceği de tahmin edilmektedir. Aslında yerli bir tür olan ancak çok nadir görülen dikenli yılan balığı olarak da bilinen ve kuma gömülü olarak yaşayan 1.57 cm. uzunluğundaki bir Ophisurus serpens Güvercinada yakınlarında ölü olarak bulundu.

Kuşadası Körfezi'nde ilk kez yeni bir tür daha görüldü. Henüz tanımlanması yapılmayan 2.17 cm. uzunluğundaki türün, okyanuslarda da görülen bir derin su vatozundan kalan parçalar olduğu tahmin ediliyor. Doğal bir kanal olan Cebelitarık Boğazı vasıtasıyla, uluslararası sularda dolaşan gemilerle ama asıl Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı kullanarak birçok yabancı türün sularımıza girdiği bilinmektedir. Yabancı türlerin sularımıza çabuk alıştığı ve hızla çoğaldığı görülürken, geçtiğimiz günlerde bir Carettanın balon balığını yerken çekilen fotoğrafında, deniz kaplumbağalarının doğal denge için önemini net bir şekilde göstermektedir. Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik değişiminin sualtı ekosistemini nasıl etkileyeceği zaman içinde görülecektir. Farklı ve ilginç türlerin gelmesi Sualtı dalış turizmine olumlu bir şekilde etkileyecektir. Sualtı fotoğrafçıların bu türleri belgelemesi denizlerimize giren yeni türlerin envanteri açısından yararı olacaktır. Denizel biyoçeşitliliğin kendi doğal yapısı içinde sağlıklı bir şekilde devam etmesi insanların duyarlılığına bağlıdır. İnsan kaynaklı çöpler ve diğer atıklarla denizlerimiz kirletilmemelidir. Özellikle, Akdeniz'den başka hiçbir yerde bulunmayan, sualtı flora ve faunasına oksijen üreten ve barınmasını sağlayan, Kuşadası Körfezi'nde de yoğun bir şekilde bulunan Posidonia Oceanica denilen deniz erişteleri/çayırları mutlaka korunmalıdır” açıklamasında bulundu.