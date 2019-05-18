Kuşadası Körfezi'nde 10'u çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 10'u çocuk, 7'si kadın toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından sabah saat: 06.10 sıralarında Pamucak önlerinde lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 Kongo, 8 Orta Afrika ve 1 Togo uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.