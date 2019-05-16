İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Körfezi'nde 14'ü çocuk 47 kaçak göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 14’ü çocuk, 13’ü kadın toplam 47 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 13'ü kadın toplam 47 kaçak göçmeni yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Pamucak önlerinde lastik bir bor içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 20 Suriye, 12 Orta Afrika, 11 Kongo ve 4 Irak uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmen il göçmen bürosuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.