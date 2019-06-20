İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Körfezi'nde 15'i çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15’i çocuk, 8’i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15'i çocuk, 8'i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolunda ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, söz konusu lastik botu durdurarak, içerisinde Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.