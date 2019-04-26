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Kuşadası Körfezi'nde 18'i çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18’i çocuk, 12’si kadın toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18'i çocuk, 12'si kadın toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Radarı tarafından Kuşadası açıklarında hareket halindeki bir lastik bot içerisinde kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu durdurarak, Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

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