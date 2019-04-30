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Kuşadası Körfezi'nde 19'u çocuk 50 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 19’u çocuk, 15’i kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 19'u çocuk, 15'i kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler Kuşadası Körfezi Doğanbey önlerinde lastik bir botla Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 50 Suriye uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

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