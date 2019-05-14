Kuşadası Körfezi'nde 28'i çocuk 58 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik bot sürüklenen 58 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin arasında 28 çocuk ve 16 kadının bulunması ve çocukların büyük bölümünün de bebek olması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan sahil güvenlik helikopteri tarafından Kuşadası Aslan Burnu açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun sürüklendiği tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından sürüklenen lastik bot durdurularak, içerisindeki 26 Irak, 20 Filistin, 6 Suriye ve 6 Kuveyt uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin arasında 28 çocuk bulunması ve çocukların büyük bölümünün bebek olması dikkat çekti. Sahil güvenlik ekipleri bebekleri büyük bir titizlikle kurtarırken, hemen sağlık kontrolünden geçirdi ve yiyecek ile mama verdi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.