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Kuşadası Körfezi'nde 30'u çocuk 85 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30’u çocuk, 17’si kadın toplam 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30'u çocuk, 17'si kadın toplam 85 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı. İkinci operasyonda ise Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Ahmetbeyli açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 35 Suriye, 3 Filistin ve 3 Küba uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen ele geçirildi. Her iki operasyonda yakalanan toplamn 85 düzensiz göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.

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