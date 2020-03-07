Kuşadası Körfezi'nde 44 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 17'si çocuk, 12'si kadın toplam 44 göçmen Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında yardım çağrısı yapan göçmenleri tespit eden sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 34 Suriye ve 10 Irak uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardı.