Kuşadası Körfezi'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 2'si çocuk, 11'i kadın toplam 48 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti tarafından Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştıkları belirlenen lastik bot durdurularak, içerisindeki 23 Togo, 9 Orta Afrika, 7 Filistin, 5 Suriye, 2 Eritre, 1 Gana ve 1 Gabon olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.