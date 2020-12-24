İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Körfezi'nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde 6 ayrı noktaya bırakılan 72 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde 6 ayrı noktaya bırakılan 72 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.20 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 6 can salı içerisindeki toplam 72 düzensiz göçmen başarılı operasyonlarla kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sahil güvenlik botlarına alınarak, Kuşadası Setur Marina'ya getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.