İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Körfezi'nde 8'i çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8’i çocuk, 3’ü kadın toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i çocuk, 3'ü kadın toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevini yapan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetbeyli açıklarında bir grup kaçak göçmenin fiber bir tekneyle Yunanistan'ın Sisam adasına doğru kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, söz konusu tekneyi durdurarak, içindeki 3'ü İran, 13'ü Afganistan uyruklu toplam 16 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.