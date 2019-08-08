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Kuşadası Körfezi'nde deprem

Kuşadası Körfezi’nde Richter ölçeğine göre 4.

Kuşadası Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, saat 11.39 sıralarında Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen orta şiddetteki deprem, Kuşadası'nın yanı sıra İzmir'in Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçeleri ve mahalleleri ile Yunanistan'ın Sisam adasında da hissedildi. Depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

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