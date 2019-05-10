Kuşadası Körfezi'nde “drone” ile tespit edilen 41'i çocuk 107 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler, Kuşadası Körfezi'nde görev yapan sahil güvenlik radar ekipleri tarafından drone ile tespit edilerek yakalandı. 2 ayrı operasyon gerçekleştiren sahil güvenlik ekipleri, 41'i çocuk, 34'ü kadın toplam toplam 107 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı ekipleri, drone ile yaptıkları çalışma sonucu Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 55 Afganistan ve 5 İran uyruklu 22'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda içerisinde yine lastik bir bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen drone ile tespit edildi. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki Afganistan uyruklu 19'u çocuk, 15'i kadın toplam 47 kaçak göçmeni ele geçirdi. Gözaltına alınan toplam 107 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.