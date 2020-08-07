İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Körfezi'nde lastik botları batan 2 göçmen kurtarıldı

Türk karasularına geri itilen ve Kuşadası Körfezi’nde lastik botları batan 2 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türk karasularına geri itilen ve Kuşadası Körfezi'nde lastik botları batan 2 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında kayalık bölgede düzensiz göçmenlerin bulunduğu yolunda ihbar alınması üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen iki düzensiz göçmen Güzelçamlı açıklarındaki kayalık bölgede tespit edildi. Lastik botları batan göçmenler, sahil güvenlik botuna alınarak Kuşadası Setur Marina'ya getirildi.


Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Yunanlıların zorla kendilerini Türk kara sularına ittiği ve lastik botlarının battığını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.