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Kuşadası Körfezi'nde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne ve içinde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne ve içinde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı önlerinde Saat: 18.28 sıralarında içerisinde 2 kişi bulunan özel bir tekne makine arızası nedeniyle Kuşadası Körfezi'nde sürüklenmeye başladı. İhbarın ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, sürüklenen teknenin bulunduğu yeri tespit etti. Ardından harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, sürüklenen tekne içerisindeki 2 kişiyi kurtardıktan sonra, arızalanan tekneyi de yedekleyerek Kuşadası Limanı'na getirdi. Doktor kontrolünden geçirilen 2 kişinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı bildirildi.

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