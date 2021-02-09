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Kuşadası Körfezi'nde Yunanlıların geri ittiği 16 göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 16 göçmen kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 16 göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yolunda bir ihbar aldı. Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından yapılan araştırmada Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki göçmenlerin yeri tespit edildi. Kurtarılan göçmenler, Kuşadası Setur Marina'ya getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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