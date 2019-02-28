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Kuşadası Liman Başkanlığı'ndan Serdar Akdoğan'a plaket

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından ayda bir düzenlenen kahvaltılı toplantıda, Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavlarında kurum olarak göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’a teşekkür plaketi verildi.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından ayda bir düzenlenen kahvaltılı toplantıda, Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavlarında kurum olarak göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a teşekkür plaketi verildi.


Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kurum Amirleri, Oda Başkanları ve Siyasi Parti Temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda, Teşekkür plaketini Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in elinden alan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici'ye teşekkür etti ve desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.

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