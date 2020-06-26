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Kuşadası Milli Park Müdürlüğü'nden “ sınav “ açıklaması

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı tarafından hafta sonu yapılacak sınavlarla ilgili açıklama yapıldı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı tarafından hafta sonu yapılacak sınavlarla ilgili açıklama yapıldı.


Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, genel salgın tedbirlerinin milli parkını da kapsadığına vurgu yapılarak, “ Milli Parkımız 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sınav nedeniyle; 27.06.2020 Cumartesi günü 15:00-17:30 saatlerinde araç trafiğine açık olacaktır, diğer saatlerde ise kapalı olacaktır. 28.06.2020 Pazar günü de Milli Parkımız tüm gün ziyarete kapalı olacaktır. Ziyaretçilerimizin açıklanan Genel Salgın Önlem ve Uygulamalarına dikkat etmelerini rica ediyoruz “ denildi.

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