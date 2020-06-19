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Kuşadası Milli Park şefliğinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Kuşadası’ndaki Güzelçamlı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı.


Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız 20.06.2020 Cumartesi günü 06:00-08:30 saatleri arasında sadece yaya girişine, 15:00-17:30 saatlerinde yaya ve araç girişine açık olacaktır 18:30 da Milli parkımız kapatılacaktır. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Milli parkımız içinde geçerlidir. Ziyaretçilerimizin sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde Milli parkımızda bulunmamaları gerekmektedir“ denildi.

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