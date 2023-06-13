Kuşadası Nazilli Halk Pazarı'nda yangın tatbikatı

Kuşadası Nazilli Halk Pazarı'nda yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. Arya A.Ş. ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen tatbikatta esnaf çıkabilecek yangınlar ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ile ilgili bilgilendirildi.

Kuşadası Nazilli Halk Pazarı esnafı, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ortaya çıkabilecek yangın ihtimaline karşı yangın söndürme eğitimine katıldı. Eğitimde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri tarafından elektrik ve gaz kaçağından oluşabilecek yangın durumları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında esnafa bilgi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı olarak tatbikata geçildi. İtfaiye ekipleri yangın sırasında alevlere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini esnafa açık alana konulan varilin içinde yakılan ateş aracılığıyla gösterdi.