Kuşadası parklarında sonbahar temizliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kapsamda yeşil alanlarda ot biçme, ağaç budama, peyzaj düzenleme ile çevre temizliği çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği park ve yeşil alanlarda bakım, temizlik ve onarım işlerine hız verdi. Kent genelindeki tüm yeşil alanlarda ot biçme çalışması yürüten ekipler, bir yandan da ağaç budama işlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca parklardaki kedi-köpek evleri, hayvan sulukları, çocuk oyun grupları, oturma grupları ve spor aletlerinin temizlik ve onarım işleri ile yürüyüş yollarının tamiratları yapılıyor.

"Peyzaj çalışmaları devam ediyor"

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda mevcut yeşil alanlarda çimlendirme çalışması yürütülerek mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor. Çeşitli bitki türleri ve doğal malzemeler kullanılarak uygulanan peyzaj çalışmaları vatandaşların beğenisini topluyor.