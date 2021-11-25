Kuşadası, pilot bölge seçildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Türkiye ve AB arasında yürütülmekte olan “Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi” kapsamında seçilen 3 pilot bölgeden biri oldu.

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu 6 Hibe Programı desteği ile WWF - Türkiye tarafından yürütülmekte olan “Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi” kapsamında, İstanbul'da çalıştay gerçekleştirildi. Düzenlenen Deniz Kıyı koruma Alanları İşbirliği Çalıştayı'nda STK'ların savunuculuk, iletişim ve kampanya becerilerini artırmak, kapasitelerini güçlendirmek, Türkiye'deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Yönetimine daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla ilgili STK'lar arasında ulusal bir ağ oluşturuldu. Yapılan çalıştaya Aydın'ı temsilen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) katıldı.

Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi kapsamında çalışmaların yürütülmesi adına belirlenen pilot bölgeler arasında Kuşadası da yer aldı. Çalıştaya katılan temsilciler tarafından deneyim paylaşımlarının yapılmasının ardından bir yol haritasının belirlendiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Yapılan çalışmalar; Kaş - Kekova, Datça - Bozburun ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nin (ÖÇKB) yanı sıra, ülkemizdeki diğer Deniz Koruma Alanları'nın da yaygınlaştırılması ve bunun için ulusal ve yerel işbirlikleri ile katılımcılık mekanizmalarının geliştirilmesi suretiyle Akdeniz ekosisteminin bütüncül bir şekilde korunmasına ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında devam eden çalışmalar için İstanbul Adalar, Antalya Kaş ve Aydın Kuşadası olmak üzere 3 pilot bölge seçildi. Verimli geçen çalıştayda katılımcıların bilgilendirilmesi adına sunumlar gerçekleştirildi. İyi Niyet Protokolü'nün sunumu ve ortak tartışmalardan sonra bir yol haritası belirlendi. Doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar önümüzdeki aylarda da sürdürülecek” dedi.