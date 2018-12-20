Kuşadası polisi 7 ayrı hırsızlık olayının şüphesini yakaladı

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler son günlerde Kadınlar Denizi, Yavansu ve Karaova Mahallelerinde gerçekleşen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, Evden Hırsızlık olayları ile ilgili, değişik tarihlerde Kadınlardenizi Mahallesindeki evden LCD televizyon, Yavansu Mahallesindeki evden 2 adet plazma televizyon, ses sistemi ve yine Yavansu Mahallesindeki baska bir evden de plazma televizyon, ses sitemi ve gömlek çalındığı tespit edildi. Hırsızlık yapılan evlerdeki teknik inceleme ve çevredeki güvenlik kameralarının araştırılmasının ardından hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 31 yaşındaki T.İ. tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, T.İ.'yi sabaha karşı 05.15 sıralarında Dağ Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yürürken yakalayarak, gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda, T.İ.'nin söz konusu 3 ikamet dışında farlı tarihlerde Kadınlar Denizi Mahallesindeki 4 ayrı evden 1 adet plazma televizyon ve 3 adet LCD televizyon olmak üzere 4 adet televizyon çaldığını tespit etti. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan T.İ. isimli şüpheli, Kuşadası'nın çeşitli mahallelerindeki 7 ayrı evden hırsızlık olayının zanlı olarak mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan T.İ. cezaevine gönderildi.