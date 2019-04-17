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Kuşadası polisi aranan 3 kişiyi daha yakaladı

Kuşadası polisi, çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi daha yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Kuşadası Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler İkiçeşmelik Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri iki kişinin UYAP sorgulamasını yaptı. Sorgulamada söz konusu şüphelilerden birinin 3 adet hırsızlık suçundan, diğer şüphelinin de uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığını tespit etti. Polis aranan iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Polis ekiplerinin Dağ Mahallesi Aslanlar Caddesi'nde yaptığı bir başka uygulamada ise Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan kesinleşmiş 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.


Bu arada, 6 ayrı suçtan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kuşadası polisi tarafından önceki gün yakalanan D.B. (30) isimli cezaevi firarisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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