Kuşadası polisi çeşitli suçlardan aranan 2 zanlıyı yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca Ailenin Korunmasını İhlal eyleminden, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğince Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma suçundan, İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesince Mühür Bozma suçundan, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince Karşılıksız Yararlanma suçundan ve Siverek İlamat ve İnfaz Bürosunca Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan olmak üzere 7 ayrı suçtan aranan 5 Yıl 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli zanlıyı yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda da Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca,Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca Uyuşturucu madde satın almak suçundan, Söke Sulh Ceza Mahkemesince hükümlü ve tutuklunun kacmasi suçundan, olmak üzere 3 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. isimli zanlı da ele geçirildi. Polis ekipleri her iki zanlıyı ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk etti. Tutuklanan zanlılar cezaevine konuldu.