Kuşadası Polisi'nden kaçak içki operasyonu

Kuşadası Polisi'nin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirligi ekipleri tarafından Alacamescit Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan operasyonda 33 adet kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak 34 yaşındaki R.A.'yı gözaltına aldı.