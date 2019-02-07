Kuşadası polisinden kıraathaneye kumar baskını

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin kumar oynatıldığı iddia edilen bir kıraathaneye düzenlediği baskında işletmeci ve kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynanan ve oynatılan yerlere yönelik olarak yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucu Camikebir Mahallesinde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı istihbaratının alınması sonucu bahse konu kıraathaneye operasyon gerçekleştirildi. Bahse konu adrese gidildiğinde kapıdan içeriye bağlantılı anahtarlı bir zil düzeneğinin olduğu, mekanın arka tarafında yuvarlak masa etrafında para değeri taşıyan pullar iskambil kağıtlarıyla kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynatan kıraathane sahibi H.M. isimli şahıs ile kumar oynayan 4 şahıs gerekli işlemlerin yapılması için Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirildi.