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Kuşadası polisinden uyuşturucu satışı yapılan eve baskın: 2 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda Kadınlar Denizi Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. Şahısların evde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde gerekli tedbirler alınarak eve operasyon gerçekleştirildi. Evde bulunan V.P. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada V.P'nin 2 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi.


Evde yapılan aramada ise zulalanmış şekilde 24.86 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi,1 adet silah ve silaha ait 2 fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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