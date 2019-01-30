‘Kuşadası Renkleniyor' projesi dünya gündeminde

Kuşadası Belediyesi tarafından Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yürütülen renklendirme çalışmaları, uluslararası yayın kuruluşlarında geniş yer buldu.

National Geographic Türkiye dergisinin Kasım sayısının ardından Lonely Planet, Traveller, IOL, ET Today, Travel and Leisure gibi prestijli ve okuyucu sayısı yüksek yayın ve portallarda Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın açıklamaları ile birlikte yer alan dış cephe renklendirme çalışmaları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Let's Colour, Hayatı Renklendir projesi kapsamında yapılan renklendirme çalışmaları, gerek Kuşadası sakinleri gerekse de ziyaretçiler tarafından da büyük bir beğeniyle karşılanıyor.

Bir boya firmasıyla imzalanan protokol sonrasında çalışmaları başlayan “Let's Colour, Hayatı Renklendir” projesi, Tepe Mahallesi olarak anılan Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta sürüyor. Bölgeyi gökkuşağı renklerine boyayarak estetik bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen proje, Kuşadası Belediyesi ile geçtiğimiz yıl Kuşadası trafolarına pop art figürler ile Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını resmederek büyük beğeni kazanan Venua tarafından yürütülüyor. Mahalle sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanan dış cephe boyama çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.