İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek dağıtıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Kuşadası Romanlar Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzak dağıtıyor. Yeni seçilen Dernek Başkanı Şevket Keser “Kuşadası Romanlar Derneği olarak hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzak paketi alan el ile veren elleri buluşturuyoruz. Sadece Romanlara değil ihtiyacı olan bütün vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Dernek yönetimime ve destek olan bütün hayırseverlere mahallemiz ve derneğimiz adına teşekkür ederim” dedi. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan yardımlar dernek tarafından devam edeceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.