İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu.

Aydın’da, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası’nda yaşamı olumsuz etkiledi.

Aydın'da, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar kapanırken bazı yollar göle döndü.


Kuşadası'nda öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası önünde yolun karşılıklı bölümleri göle çevirdi. Otogar Kavşağı ve Marina yolunda zaman zaman aksamalara neden olurken Siteler bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyük şehir Belediyesi tarafından oluşan ekipler yağmur suları nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı, yolda kalan araçlara yardım etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.