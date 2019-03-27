Kuşadası sahil güvenlik binasına kavuşuyor

Kuşadası Körfezi'nde hizmet veren sahil güvenlik ekiplerinin daha sağlıklı ve fiziki şartlara kavuşabilmesi için Kuşadası Setur Marina içerisinde sahil güvenlik komutanlığı binası yapılıyor.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İzmir Temsilciliği, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Marina Müdürlüğü, Müteahhit Firma yetkilerinin ve sorumlu mimarların katılımıyla gerçekleşen ve toplantıda bina inşaatıyla ilgili çalışmalar gözden geçirildi.

Bu arada, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, yapımı devam eden Kuşadası Sahil Güvenlik Binası inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Kaymakam Yücel'e TCSG 311 Bot Komutan V. SG Kd. Ütğm. Fırat Bayrak, TCSG 35 Komutanı Emre Meral ve TCSG 311 Başçarkçısı SG Kd. Bçvş. Taner Cavaklı da eşlik etti.