Kuşadası sahilini 'müzik' temalı heykeller süslüyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kuşadası Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumunun tamamlanması ile birlikte 'müzik' temalı heykeller sahil şeridinde sergilenmeye başlandı.

Kuşadası'nda bu yıl 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile düzenlenen 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi. Sempozyuma katılan İran'dan Amin Mehrafarin, İsmail Sahandyan , Morteza Dastjerdi ile Esfandyan Moradpour , İtalya'dan Bettino Francini , Estonya'dan Grekov Kirill , Belarus'tan Kiryl Krokhaliou , Moldova'dan Svetlana Melnichenko, Türkiye'den ise Hakan Şengönül ve Ozan Dursun ile sempozyumun asistanlığını yapan Tunç Şendağ'ın bir aylık süre içerisinde mermer blokları yontarak ortaya çıkardığı 'müzik' temalı heykeller, beğeniyle karşılandı. Kent sakinleri ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği heykeller önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.

İran'dan gelen ve uzun süredir Kuşadası'nda yaşayan Fariba Azhari ve Batman Shadfar çifti sergilenen heykelleri çok beğendiklerini belirterek, “ Kuşadası Belediyesi'nin kenti sanatla iç içe bir yer haline getirmesi harika. Burada geçen yıl düzenlenen heykel sempozyumunda yapılan heykeller sergileniyordu ve onları da çok beğenmiştik. Şimdi ise müzik temasıyla yeni heykeller geldi. Kuşadası Belediyesi'ne bizi dünyanın farklı yerlerinden gelen heykeltıraşların eserleriyle buluşturduğu için teşekkür ederiz. Denizin kenarında manzaraya karşı muhteşem bir sergi oldu” dedi.

45 yıldır Kuşadası'nda yaşayan Halil İbrahim Karatepe ise bu tarz etkinliklerin Kuşadası'nı daha güzel bir yer haline getirdiğini ifade ederek, “Belediyemiz Neopolis Heykel Sempozyumu gibi bir etkinliği kentimize katarak çok iyi yaptı. Her yıl farklı konularla değişik heykeller yapılıyor. Hem turistler gelip geziyorlar ve ülkelerine döndüklerinde kentimiz hakkında anlatacakları güzel şeyler oluyor. Hem de Kuşadası'nda yaşayanlar olarak sanat ayağımıza gelmiş oluyor. Çok güzel bir çalışma, hem heykeltıraşların hem de bu sanat eserlerinin bizlerle buluşmasını sağlayanların eline sağlık” diye konuştu.