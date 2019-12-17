Kuşadası Sanayi Sitesi güç birliğiylle yeniden yapılanıyor

Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ömer Günel, sanayi esnafının sorun ve önerilerini dinledi. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na Kuşadası'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ilçemizde bir güç birliği oluşmuştur. Sanayi sitemizin uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılar kısa sürede çözülmüştür. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekiplerince Sanayi Sitemizde değişim kendini göstermiştir” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Sanayi Sitesi iş birliği içerisinde yapımı tamamlanan çalışmaları inceledi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Sanayi Sitesi ziyaretinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Kuşadası Belediyesi birim müdürleri eşlik etti. İlk olarak Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ömer Günel, Sanayi Sitesi içerisindeki yolların büyük kısmının yapıldığını belirterek “Seçim sürecinde de belirttiğimiz gibi biz esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafımızın kazanması Kuşadası'nın kazanması demektir. Seçimin hemen ardından Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Kuşadası Sanayi Sitesi'nin yollarını yapmak için kolları sıvadık. Sanayi Sitesi içindeki sokakların tamamı kazılarak altyapısında da gerekli olan bakımlar yapıldı. Ana caddeler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlandı. Kalan yaklaşık 8500 metrekare ana cadde asfaltı da en kısa sürede yapılacak. Kuşadası Sanayi Sitesi'ne hak ettiği değeri biz vereceğiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na verdiği destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Ömer Günel, Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kuşadası Sanayi Sitesi'ni dolaştı. Sanayi Sitesi esnafının sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, malzeme, makine ve atıklarıyla çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu iş birliğinde yapımları tamamlanan yolları inceleyen Başkan Ömer Günel, Sanayi Sitesi içindeki yeşil alanların da değerlendirileceğini kaydetti. Başkan Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi içerisinde ciddi bir temizlik ve peyzaj çalışması yapılacağını belirtti.