Kuşadası sessizliğe büründü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu.

Türkiye genelinde, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında, 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma dönemi bugün saat 19. 00'da başladı. Ege Bölgesi´nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası´nda da vatandaşlar, tam kapanma kurallarına uyunca cadde, sokaklar ile sahil bandı ve yürüyüş yolları boş kaldı. Özellikle yaz dönemi ve bayram tatillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası, hayalet kente döndü. Uygulamaya konulan yeni kurallar kapsamında polis ve jandarma ekipleri Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını belirten kişilere izin belgelerini sordu. Sahil bandında bekçiler yaya olarak, Sahil Güvenlik ekipleri ise havadan helikopter, denizden de botlar ile Kuşadası Körfezi'nde denetleme yaptı.