Kuşadası, sevilen yazar Buket Uzuner'i ağırladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' isimli programın bu haftaki konuğu sevilen yazar Buket Uzuner oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Mehtap Meral'in yaptığı programda Uzuner, Kuşadalı sevenlerine kitaplarını yazarken nelerden etkilendiğini anlattı.

Kuşadası; hikayeleri, gezi yazıları ve romanları ile Türkiye'de milyonlarca okuyucunun gönlünde taht kuran ünlü yazar Buket Uzuner'i ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki etkinliğe, KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda seçkin davetli katıldı. Ses sanatçısı Mehtap Meral'in birbirinden güzel şarkılarıyla renk kattığı söyleşi koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı. Kuşadası Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan etkinlik sonunda, KUSAV Başkanı Levent Köylü, yazar Uzuner'e teşekkür plaketi verdi.

Romanlarını konunun geçtiği coğrafyalarda yazmayı sevdiğini belirten Buket Uzuner, "Kitabı yazmaya başlamadan önce uzun mekan araştırmaları yapıyorum. Yerli insanlarla söyleşiler gerçekleştiriyorum. Yaklaşık 25 yıldır kitaplarımı gezerek yazıyorum. Genç yazarlara da bu şekilde çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü gezmek, gezdiğin yerlerde araştırma yapmak bir yazarı besleyen en önemli unsurlardan" diye konuştu.