Kuşadası termal sağlık turizminin merkezi olacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Aydın koordinatörü olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği encümen üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Başkan Ömer Günel Kuşadası'nın termal turizm ve güneş enerji santrali projelerini Bakan Dönmez'e sundu. Başkan Ömer Günel, JKBB'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2019 yılı ilk meclis toplantısında daimi encümen üyeliğine seçilerek Aydın ili ve ilçelerinin koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği yeni döneminin ilk resmi ziyaretini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yaptı.

Jeotermal kaynağa sahip üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu artırmak ve jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle faaliyet yürüten JKBB'nin önemini vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Ülkemizin doğal kaynak zenginliği gelecek yıllarda dünya çapında daha çok önem kazanacaktır.” dedi.

Başkan Ömer Günel bakanlık ziyareti ilgili olarak şu bilgileri verdi. “JKBB'nin 2019 yılı ilk encümen toplantısını Ankara'da yapmıştık. Dün ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'i makamında ziyaret ettik. Aydın ilinin jeotermal enerji açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu özellikle Kuşadası'nın termal turizm konusunda zengin mineral yapısı ve uygun kuyu suyu sıcaklığı ile ön plana çıktığını bakanımızın bilgisine sunduk. Mevcudumuz da Davutlar – Güzelçamlı bölgemizde 3 adet kuyumuz var. Bu kuyulardan 45- 50 derece sıcaklıkta zengin mineralli yeraltı suyumuz var. Ancak yapılan fizibilite çalışmalarında yeni kaynaklar tespit etti. Termal turizm için Kuşadası'nın sahip olduğu potansiyelini değerlendireceğimiz projelerimizi Sayın Bakanımız Fatih Dönmez ile paylaştık. Sadece termal turizmde kullanılmak üzere yeni kuyuların açılması için bakanlığımıza başvuruda bulunacağız. Bölgenin jeotermal potansiyelini doğru kullanmamız halinde ülkemizin yeni bir termal sağlık turizm merkezine kavuşacağı hususunda sayın bakanımız ile görüş birliğine varıldı. Bakanımız bu konuda bizden proje beklediğini önemli vurguladı. Bakanımız Dönmez Kuşadası'nın sahip olduğu jeotermal kaynaklarla ilçede turizmi 12 aya çıkarabileceklerini ifade ederek, bizlerle bu konuda görüş birliğinde olduğunu ifade etti.

Bölgedeki diğer bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi santralleri konusunda da önemli projeleri olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası'nın kendi enerjisini sağlayabileceği GES projelerini hazırlıyoruz. Kuşadası yıl içinde aldığı güneş ile Ege Bölgesindeki en önemli coğrafik bölgelerden biridir. Kuşadası Belediyesi olarak kurulacak GES santralleri ile hem ülkemizin enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağız hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandırmış olacağız. Çok yakın zaman içinde gerek termal turizm kullanımında yeni kuyu izinleri için hem de GES proje izinleri için bakanlığımızın kapısını çalacağız” dedi.