Kuşadası Ticaret Odası heyeti, TOBB genel kuruluna katıldı

Genel Kurulu'na katıldı.

01-02 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan Genel Kurula; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, TOBB Delegeleri Namık Kemal Daylan, Tolga Erdem, Seydi Yıkılmaz, Mustafa Ulusoy ve Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyesi Figen Yurdakul, Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Mustafa Aytar, Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyesi Edip Sayıalioğlu katıldı.

TOBB 75. Genel Kurulu'nun ilk gününde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu, konseyler, oda, borsa başkanları, delegeler ve Kuşadası Ticaret Odası heyeti, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından Genel Kurul nedeniyle TOBB İkiz Kuleler bahçesinde Oda/Borsalar tarafından kurulan yöresel ürünlerin ikram edildiği stantlar gezildi ve Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni gerçekleşti.

Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda sahiplerine verildi. TOBB Delegesi, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan düzenlenen törende 10. Yılını tamamlaması nedeniyle plaket aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75'inci Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonu'nda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurul konuşmasında ‘birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi' temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önündeki süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi. Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün” dedi ve ekonomiyi gündemin ilk maddesi yapma önerisinde bulunurken, rekabet gücünü artıracak yapısal reformları arka arkaya hayata geçirmek gerektiğini vurguladı.

TOBB 75. Genel Kuruluna katılan Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile bir araya gelen Kuşadası Ticaret Odası heyeti, Savaş'tan Kuşadası sorunlarının hızlı bir şekilde ele alınacağı sözünü aldı.

Görüşmede konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; çevre yolu ve Kongre Merkezi'nin Kuşadası'nın çözülmesi gereken öncelikli iki sorunu olduğunu ve bu sorunların acilen çözüme ulaştırılması gerektiğini söyledi. Çevre yolu ile ilgili yıllardır her platformda sorunu dile getirdiklerini, Kongre Merkezi ile ilgili de çözüm önerisini TOBB'a sunduklarını belirten Akdoğan; Kongre Merkezi'nin aktif hale gelmesiyle Kuşadası'nda turizmin 12 aya yayılacağını, merkezin liman kadar önemli olduğunu söyledi.

Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ta Kongre Merkezi ile ilgili Bakanlık ve TOBB ile görüşmelerin sürdüğünü ve çözüm arandığını belirterek; turizme önem verdiklerini ve Kuşadası'nın aynı zamanda turizm termal bölgesi olması için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi ve Kuşadası için yapılabilecek ne varsa ve sorunların çözümü için çalışacaklarını dile getirdi.