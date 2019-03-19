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Kuşadası Ticaret Odası, Moskova Turizm Fuarı'nda

Kuşadası Ticaret Odası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan MITT Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Kuşadası’nı tanıttı.

Kuşadası Ticaret Odası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan MITT Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'nda Kuşadası'nı tanıttı.


Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Moskova Turizm Fuarı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı alanından stant alarak katılım sağlayan Ticaret Odası, özellikle Kuşadası Belediyesinin katılmadığı fuarlara katılarak Kuşadası'nın daha fazla noktada tanıtılmasını hedefliyor. Üç gün süren fuarda en çok ilgi gören stant olan Kuşadası standında, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından ziyaretçilere Kuşadası'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı.


2019 Turizm sezonunda, Kuşadası'nın turizm pastasından daha fazla pay alması için tanıtım çalışmalarını sosyal medya üzerinden aralıksız sürdürmeye devam eden Kuşadası Ticaret Odası, katıldığı fuarlarla da tanıtım çalışmalarını destekliyor.

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